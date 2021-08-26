Поединок Усик – Джошуа мог собрать полные трибуны на «Уэмбли»
Экс-тренер Чисоры: «Усик проиграет Джошуа досрочно, как только пропустит удар справа»
Чарльз дал свой прогноз на бой супертяжей
13:24
Чисора и Усик / фото - BNO
Бывший тренер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) Дон Чарльз дал прогноз на поединок своего соотечественника Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО). В комментарии каналу Seconds Out специалист признался, что уверен в досрочной победe AJ.
«Когда после не очень хорошего выступления ты выходишь драться против Джошуа, который является если не лучшим супертяжеловесом, то одним из лучших наряду с Фьюри, то, как по мне, это большой прыжок. Я считаю, что Усик проиграет досрочно. Это произойдет, как только он пропустит удар справа. Я думаю, что его тактика будет заключаться в том, чтобы убегать, убегать и еще раз убегать от Джошуа. Это его единственный шанс.
Но можешь ли ты бегать на протяжении 12 раундов? В определенный момент тебе придется остаться на месте и попытаться выбросить что-то в сторону Джошуа. По моему мнению, в этот момент он провалится».
Поединок состоится 25 сентября в Лондоне. Промоутер обоих боксеров Эдди Хирн ранее назвал своего фаворита.
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