Об Усике, Выхристе, Фьюри, своей карьере и Mahatch. Большое интервью с Сергеем Радченко
Экс-тренер Фьюри: «Тайсон против Усика – это блестящий бой»
Бен Дэвисон – о ситуации в супертяжелом дивизионе
14:00
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото - XSPORTЭкс-тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), Бен Дэвисон, интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что желает глянуть поединок бывшего подопечного против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Кажется, что эти четыре бойца – Уайт, Фьюри, Усик и Джошуа – будут боксировать за титулы. Любое противостояние между ними – это хороший бой. Какой бы поединок ни был организован, пусть остальные двое подерутся между собой, а затем победители сразятся друг с другом».
«Тайсон против Усика – это блестящий бой. Это два потрясающих бойца, так что, как я уже сказал, я буду рад, если любой из этой четверки выйдет на ринг, чтобы сразиться с кем-то другим».
Ранее стало известно, что Джошуа согласился на проведение поединка Усик – Фьюри. Затем Александр Красюк подтвердил информацию о том, что команда лидера хэвивейта находится в стадии переговоров с «Цыганским королем».