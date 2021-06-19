Экс-тренер Кличко: «Что делает психолог Ломаченко, если Василий до сих пор не может принять поражение от Лопеса?»
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в ролике на своем Youtube канале, что психолог экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Андрей Колосов не смог помочь экс-лидеру дивизиона справиться с поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
Психологу Ломаченко самому психолог нужен. Ему двойку надо поставить. Вы слышали, что Василий сказал? Что он перезагрузился, но поражение от Лопеса никак не может принять. Представляете, человек с этим живет. Как Ломаченко может перезагрузиться и давать результаты, если он находится в прошлом?
В BoxRec написано, что Ломаченко проиграл Лопесу, это факт. Получается, он рассказал свою версию, фанаты ее подхватили, и теперь все смотрят на Ломаченко как на победителя этого боя. Но по факту он его проиграл. Давайте на эту тему больше не разговаривать. Просто Василию Ломаченко нужно принять этот проигрыш и с этим жить нормально. Наоборот, у тебя будет толчок.
А что этот психолог там делал? Как он его перезагрузил, если Ломаченко опять вернулся к этому Лопесу? Уже надо об этом забыть и двигаться дальше, если ты хочешь стать абсолютным чемпионом мира.
Ломаченко проведет следующий поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.
Комментарии 0