Экс-тренер Кличко: «Что делает психолог Ломаченко, если Василий до сих пор не может принять поражение от Лопеса?»

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в ролике на своем Youtube канале, что психолог экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Андрей Колосов не смог помочь экс-лидеру дивизиона справиться с поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):



В BoxRec написано, что Ломаченко проиграл Лопесу, это факт. Получается, он рассказал свою версию, фанаты ее подхватили, и теперь все смотрят на Ломаченко как на победителя этого боя. Но по факту он его проиграл. Давайте на эту тему больше не разговаривать. Просто Василию Ломаченко нужно принять этот проигрыш и с этим жить нормально. Наоборот, у тебя будет толчок.

А что этот психолог там делал? Как он его перезагрузил, если Ломаченко опять вернулся к этому Лопесу? Уже надо об этом забыть и двигаться дальше, если ты хочешь стать абсолютным чемпионом мира.