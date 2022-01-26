Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком
Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»
Городничев уверен, что Энтони нужно больше времени, чтобы отойти от поражения
11:39
Энтони Джошуа / Фото: Bad Left Hook
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что Энтони Джошуа
(24-2, 22 КО) нужно взять отступные за отказ от реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Для Джошуа поединок с Усиком – это матч-реванш, где можно вернуть пояса. Но я смотрю в его глаза, на его поведение, на то, что дают в СМИ, и даже из его высказываний вижу, что он психологически не готов к реваншу. Это мое мышление и видение всего этого дела. Сразу понятно, что психологически Усик сломает его и физически так же само сломает его в ринге.
Естественно, лучший вариант для Джошуа на данный момент – уступить бой Фьюри. Он ничего не теряет на данном этапе. Он может отойти от этого поединка и еще может получить бой за звание абсолютного чемпиона».
Напомним, Джошуа опроверг информацию о том, что готов взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных за отказ от реванша с Усиком.
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