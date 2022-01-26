Экс-тренер Кличко: «Джошуа психологически не готов к реваншу с Усиком. Лучше уступить бой Фьюри»

Городничев уверен, что Энтони нужно больше времени, чтобы отойти от поражения

Энтони Джошуа / Фото: Bad Left Hook

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) нужно взять отступные за отказ от реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).



«Для Джошуа поединок с Усиком – это матч-реванш, где можно вернуть пояса. Но я смотрю в его глаза, на его поведение, на то, что дают в СМИ, и даже из его высказываний вижу, что он психологически не готов к реваншу. Это мое мышление и видение всего этого дела. Сразу понятно, что психологически Усик сломает его и физически так же само сломает его в ринге. Естественно, лучший вариант для Джошуа на данный момент – уступить бой Фьюри. Он ничего не теряет на данном этапе. Он может отойти от этого поединка и еще может получить бой за звание абсолютного чемпиона».

Напомним, Джошуа опроверг информацию о том, что готов взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных за отказ от реванша с Усиком.



