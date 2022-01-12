Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в эфире своего YouTube-канала
высказался о реванше чемпиона по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа
(24-2, 21 КО).
«Думаю, что на текущий момент 50 на 50. Все уверены, что Усик выиграет, и тяжело предсказать, как будет складываться бой, что будет вообще происходить, где состоится поединок, на каких условиях. Это все тоже влияет – и время года, и подготовка.
Конечно, Саша психологически стабилен, что очень важно. Но, вероятно, Джошуа ничего не остается делать, кроме как агрессивно боксировать, идти вперед, ломать Усика и не давать ему шансов, чтобы он его технически обыгрывал.
Посмотрим. Я не уверен, что Джошуа покажет агрессивный бой, потому что в первую очередь ему нужно подготовиться психологически. Он физически сильный, мы знаем, как он бьет и двигается, как работает серийно. Если Джошуа в этом бою выиграет, то я от своих слов не отказываюсь – это будет стопроцентный договорняк. Если проиграет, то тогда надо будет признать мастерство Александра».
Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, когда станет известна дата реванша с Усиком.