Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»

Усик - Джошуа / Фото: matchroom boxing

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в эфире своего YouTube-канала высказался о реванше чемпиона по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).



Конечно, Саша психологически стабилен, что очень важно. Но, вероятно, Джошуа ничего не остается делать, кроме как агрессивно боксировать, идти вперед, ломать Усика и не давать ему шансов, чтобы он его технически обыгрывал.

Посмотрим. Я не уверен, что Джошуа покажет агрессивный бой, потому что в первую очередь ему нужно подготовиться психологически. Он физически сильный, мы знаем, как он бьет и двигается, как работает серийно. Если Джошуа в этом бою выиграет, то я от своих слов не отказываюсь – это будет стопроцентный договорняк. Если проиграет, то тогда надо будет признать мастерство Александра».