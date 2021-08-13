Экс-тренер Кличко: «Хижняку стоит после Игр в Париже переходить в функционеры AIBA – он сможет изменить коррумпированную систему»

Городничев надеется, что у Украины появится представитель в организации

Александр Хижняк / Фото: НОК Украины

Сергей Городничев, который в тренерском штабе Владимира Кличко отвечал за работу со спарринг-партнерами, заявил на своем Youtube канале, что видит в серебряном призере Токио-2020 Александре Хижняке будущего функционера Международной ассоциации бокса (AIBA):



Хижняку нужно еще отбоксировать на Олимпийских играх в Париже. Если будет возможность, завоевать золото, и переходить в функционеры AIBA. Он хороший парень, который может разобраться, и нам в Украине обязательно нужен представитель, который будет там находиться. Все это коррумпированная система, она просто губит бокс. Хижняк может стать новым глотком для этой организации, что-то изменить, ввести какие-то новшества. Я вижу его именно функционером в AIBA.

Городничев считает, что Хижняку не стоит переходить в профессиональный бокс.