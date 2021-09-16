Экс-тренер Кличко: «Молюсь, чтобы Джошуа не допустил недооценки Усика»

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Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Он не настрадался в бою с Чисорой, но и легким этот поединок тоже не был. По моему мнению, Чисора – сложный соперник для любого, поскольку он жесткий парень. Что есть, то есть.

Я отдаю предпочтение Джошуа, потому что он супертяжеловес. Энтони дольше доминировал в супертяжелом дивизионе. В его резюме больше нокаутов, и он нокаутировал супертяжеловесов.

Усик не отправлял супертяжей в нокаут. Так что в этом аспекте я отдаю предпочтение Джошуа, но Усик доставит ему много проблем.

Я надеюсь и молюсь, что Энтони не допустит недооценки Усика, потому что Александр создаст много неприятностей. Плевать, кто ты такой – Усик доставит тебе проблем.

Если ты не будешь осторожным, он создаст так много проблем, что ты окажешься на канвасе в десятом раунде 12-раундового поединка.

Он доставит много хлопот, так что команде Джошуа нужно соблюдать осторожность».