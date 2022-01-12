Экс-тренер Кличко рассказал, за счет чего побеждает Усик

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Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев объяснил, за счет чего обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) остается непобедимым:



Чисора не смог задавить Усика, потому что ему не хватило дыхалки. Хотя я считаю, что это был один из самых тяжелых боев у Усика. Если бы Чисора прибавлял, больше поддавливал… Смотрите, как ему было тяжело. Было видно, что он его повыматывал. А представьте, что Фьюри сейчас включится в работу. Он может наделать Александру больших проблем.