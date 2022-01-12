Усик неожиданно потерпел поражение
Экс-тренер Кличко рассказал, за счет чего побеждает Усик
Также Городничев заявил, что бой с Чисорой для украинца был одним из самых тяжелых
16:08
Фото: Sky Sports
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев объяснил, за счет чего обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) остается непобедимым:
Усика не могут победить потому, что с ним никто не работает, как нужно правильно работать против левши. У тяжей слабые ноги. У всех, кто ему проигрывает, Усик выигрывает за счет ног. Будет боксер, который будет его давить, душить, не давать ему пространства для передвижения, тогда он не выдержит. И все, тогда у него выиграют. Надо, чтобы были такие же ноги.
Чисора не смог задавить Усика, потому что ему не хватило дыхалки. Хотя я считаю, что это был один из самых тяжелых боев у Усика. Если бы Чисора прибавлял, больше поддавливал… Смотрите, как ему было тяжело. Было видно, что он его повыматывал. А представьте, что Фьюри сейчас включится в работу. Он может наделать Александру больших проблем.
Напомним, что ранее Усик проиграл – хотя не в боксе, а шахматах.