Экс-тренер Кличко: «Стюард, воспитавший 13 чемпионов мира – легенда. А в чем Анатолий Ломаченко легенда?»

Городничев уверен, что Ломаченко-старший – просто хороший тренер





Анатолий и Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Бывший член команды украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал в интервью YouTube-каналу Боксерская правда, что не согласен с тем, что Анатолия Ломаченко называют легендарным тренером.



«Кто такой легендарный тренер? Это тот, который воспитал плеяду каких-то боксеров. Например, Эмануэль Стюард, воспитавший 13 чемпионов мира. Вот это легенда. А в чем тут легенда? Он просто тренер своего сына и всё, не больше. Он где-то появлялся, официально работал тренером кого-то еще? Нет. Так как он может быть легендарным? Что вы придумали? То, что он хороший тренер, я с вами согласен на все сто. Я же этого не отрицаю. Да, он классный тренер, но тренер своего сына. Он же не тренирует Усика, Беринчика, Гвоздика, Шелестюка или еще кого-то. Как можно назвать его легендой? Он тренер и все. Ну, воспитал олимпийского чемпиона – мало ли таких?».

Напомним, ранее Городничев заявил, что отец и сын Ломаченко завистливые люди.