Экс-тренер Кличко уверен, что победа Джошуа в реванше с Усиком подтвердит договорной статус первого боя

Энтони Джошуа, Александр Усик / Фото: MATCHROOM BOXING

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в своем YouTube допустил, что первый поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) был договорным.



Если это подстава, то в реванше Джошуа должен Усика разорвать. Если он ему проиграет, то я тогда не могу понять, что происходит. В случае победы Джошуа это по-любому будет говорить, что был какой-то договорняк. Не конкретно боксеры договаривались, а кто-то договорился, потому что все возможно. Это игра Эдди Хирна, и отношения боксеров с этим промоутером неровные. Такого нет, что вот – идеальный промоутер. Всегда он что-то выкручивает, вымучивает, и это может быть долгоиграющей пластинкой».