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Экс-тренер Кличко: «Владимир жалел спарринг-партнеров. Если всех нокаутировать, то с кем тогда боксировать?»

Городничев вспомнил времена работы в тренировочном лагере легендарного чемпиона хэвивейта
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15:50
Экс-тренер Кличко: «Владимир жалел спарринг-партнеров. Если всех нокаутировать, то с кем тогда боксировать?»
Джошуа и Владимир Кличко / Фото: twitter.com/Klitschko

Украинский тренер Сергей Городничев, который в былые времена в лагере Владимира Кличко отвечал за работу со спарринг-партнерами, рассказал о тренировочных поединках многолетнего лидера «королевского» дивизиона:

Спарринг-партнеры падали в нокаут нечасто, но бывало. На спаррингах бывало всякое, но я подробностей рассказывать не буду, вы меня поймите правильно. Все было, но, конечно, где-то он их жалел. Представьте, если бы Владимир их всех нокаутировал, то с кем бы он боксировал?

Он ходил на спарринги отрабатывать приемы. Да, были спарринги как бои, но они с тренером обсуждали, что, например, сегодня отрабатывают встречный правый, потому что на него будет кидаться боксер. Он выбирал определенного спарринг-партнера, который подходит по стилю, к примеру, бежит вперед, и отрабатывал.

Там все серьезно. Приехали на спарринг – будьте добры, работайте как в бою. Никто там не сачковал. Если чувствуется, что не подходит боксер – извините, поезжай домой, ищут другого.

Напомним, что экс-чемпион мира Дэвид Хэй (28-4, 26 KO), который 11 сентября вернется на ринг, сейчас не рассматривает реванш с Владимиром.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Владимир Кличко Сергей Городничев

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