Экс-тренер Кличко: «Владимир жалел спарринг-партнеров. Если всех нокаутировать, то с кем тогда боксировать?»

Джошуа и Владимир Кличко / Фото: twitter.com/Klitschko

Украинский тренер Сергей Городничев, который в былые времена в лагере Владимира Кличко отвечал за работу со спарринг-партнерами, рассказал о тренировочных поединках многолетнего лидера «королевского» дивизиона:



Он ходил на спарринги отрабатывать приемы. Да, были спарринги как бои, но они с тренером обсуждали, что, например, сегодня отрабатывают встречный правый, потому что на него будет кидаться боксер. Он выбирал определенного спарринг-партнера, который подходит по стилю, к примеру, бежит вперед, и отрабатывал.

Там все серьезно. Приехали на спарринг – будьте добры, работайте как в бою. Никто там не сачковал. Если чувствуется, что не подходит боксер – извините, поезжай домой, ищут другого.