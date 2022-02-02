«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Экс-тренер Лопеса: «Джошуа может вытянуть второй бой с Усиком»
Джоиу Гамаш считает, что британцу не стоит менять текущего наставника
02 февраля 20:35
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Джоиу Гамаш, экс-тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), в интервью Two Sides высказался касательно будущего именитого супертяжеловеса из Британии Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Его тренер Роб Маккрэкен – очень-очень хороший наставник. Я считаю, что тут больше проблема в Джошуа. Это более важно. Приспособиться к другому тренеру, к другому стилю – это нелегко. Я думаю, тут надо больше сфокусироваться на работе с Робом Маккрэкеном, погрузиться в это с головой, вместе создать хороший план, учитывая опыт крайнего боя. Вот что работает. Это достаточно очевидно. Ты не перебоксируешь Усика. Он умный парень, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион крузервейта, а сейчас – чемпион хэвивейта. Я думаю, Джошуа может вытянуть бой, но ему нужно сделать вещи правильно. Сесть за стол и сказать: «Эй, вот это нужно исправить». Сделает ли он это в США с каким-то тренером? Нет. Я считаю, что просто недостаточно времени».
Известный тренер Эдди Рейносо признался, что хотел бы подготовить Энтони Джошуа к предстоящему реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).