Экс-тренер национальной команды по боксу: «Сборная Украины провалила чемпионат мира»
Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский подвел итоги взрослого чемпионата мира по боксу, по итогам которого из 13 спортсменов только Юрий Захареев смог завоевать медаль.
«Завоеванное Юрием Захареевым золото позволило Украине занять место в первой десятке в неофициальном командном зачете.
Взлет юного подопечного тренера Игоря Юрескула еще раз подтвердил, что Украине не составляет особого труда быть представленной на Олимпийских играх, или чемпионате мира хотя бы одним «звездным» боксером. Но, к сожалению, на этот раз мы провалили мировой форум как сборная. Ведь кроме Захареева, наши остальные 12 представителей выбыли из борьбы после проигранных 1-2 боев и по количеству завоеванных наград украинцы далеко от лидеров. Это очень серьезная проблема.
Тем более, что раньше сборная Украины была всегда сильна командой, когда сразу 5-6 спортсменов реально претендовали на медали на самых престижных соревнованиях. Поэтому есть над чем работать. Нужно возвращаться на свои позиции».
Напомним, Захарееву выплатят 100 тысяч долларов за золотую медаль ЧМ.