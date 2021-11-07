Экс-тренер национальной команды по боксу: «Сборная Украины провалила чемпионат мира»

Дмитрий Сосновский / фото - ФБУ

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский подвел итоги взрослого чемпионата мира по боксу, по итогам которого из 13 спортсменов только Юрий Захареев смог завоевать медаль.

Взлет юного подопечного тренера Игоря Юрескула еще раз подтвердил, что Украине не составляет особого труда быть представленной на Олимпийских играх, или чемпионате мира хотя бы одним «звездным» боксером. Но, к сожалению, на этот раз мы провалили мировой форум как сборная. Ведь кроме Захареева, наши остальные 12 представителей выбыли из борьбы после проигранных 1-2 боев и по количеству завоеванных наград украинцы далеко от лидеров. Это очень серьезная проблема.

Тем более, что раньше сборная Украины была всегда сильна командой, когда сразу 5-6 спортсменов реально претендовали на медали на самых престижных соревнованиях. Поэтому есть над чем работать. Нужно возвращаться на свои позиции».