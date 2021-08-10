Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика не подходит Джошуа»

Кевин Барри считает, что AJ ждет непростое испытание в лице украинца

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Кевин Барри, бывший тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) ждет непростое испытание в лице Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Я думаю, что стиль Усика не подходит Джошуа. Многие говорят, что хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца. Но я скажу вам, что Александр Усик - очень умный боксер. Это боец, который хорошо расставляет ловушки. Он одинаково хорош как в нападении, так и в защите. Мне кажется, что это сложный стиль для Энтони Джошуа. Ему будет необходимо использовать все свои преимущества в габаритах, силе и мощи, если он хочет сделать свою работу в этом бою. Но я не считаю, что это будет легкий поединок для Джошуа».

Эдди Хирн заверил, что в тренировочном лагере Энтони Джошуа будут приняты серьезные меры по предотвращению заражения коронавирусом.