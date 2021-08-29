Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Кевин Барри, экс-тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил, что обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) станет тяжелым испытанием для действующего чемпиона WBA, WBO и IBF в хэйвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В этом бою есть много факторов. Усик - потрясающий крузер, один из лучших наряду с Эвандером Холифилдом. Он не наделал много шума в хэвивейте, но давайте не забывать, что он прогрессирует, улучшается и развивает свое тело супертяжеловеса. У него по-прежнему есть навыки и высокий уровень знаний о боксе. Я верю, что Усик обладает стилем, позволяющим ему быть очень неудобным и сложным соперником для Джошуа».