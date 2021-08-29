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Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»

Кевин Барри считает, что украинец станет тяжелым испытанием для AJ
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Кевин Барри, экс-тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил, что обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) станет тяжелым испытанием для действующего чемпиона WBA, WBO и IBF в хэйвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Создаст ли Усик проблемы Джошуа? Да, я в это верю. Я считаю, что его стиль сделает бой очень сложным для Энтони Джошуа. Будут ли играть свою роль габариты Джошуа? Да, будут. Он большой, сильный, мощный, атлетичный парень, который постоянно становится сильнее и мастеровитее.

В этом бою есть много факторов. Усик - потрясающий крузер, один из лучших наряду с Эвандером Холифилдом. Он не наделал много шума в хэвивейте, но давайте не забывать, что он прогрессирует, улучшается и развивает свое тело супертяжеловеса. У него по-прежнему есть навыки и высокий уровень знаний о боксе. Я верю, что Усик обладает стилем, позволяющим ему быть очень неудобным и сложным соперником для Джошуа».

Менеджер Джо Джойса (13-0, 12 KO) предсказывает досрочную победу Энтони Джошуа над Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Джозеф Паркер

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