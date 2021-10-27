Экс-тренер Усика: «Прямо сейчас Сиренко сможет побить Диллиана Уайта»

Джеймс Али Башир / фото - B1 Boxing

Джеймс Али Башир, тренер непобежденного украинского супертяжа Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), высоко оценил боксерские навыки своего подопечного, заявив, что украинец готов к поединкам с топами хэвивейта. В интервью Youtube каналу «Два Боковых» Башир заявил:

Сможет ли Сиренко победить Фьюри? Пока нет. А вот Уайта… У Диллиана уже пробита челюсть, он падал пару раз. Это немного другая история. Прямо сейчас Сиренко может побить Уайта».