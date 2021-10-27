Сиренко: «Второй бой Фьюри – Уайлдер показал огромную разницу в классе»
Экс-тренер Усика: «Прямо сейчас Сиренко сможет побить Диллиана Уайта»
Джеймс Али Башир – о своем подопечном
17:59
Джеймс Али Башир / фото - B1 Boxing
Джеймс Али Башир, тренер непобежденного украинского супертяжа Владислава Сиренко (18-0, 15 КО), высоко оценил боксерские навыки своего подопечного, заявив, что украинец готов к поединкам с топами хэвивейта. В интервью Youtube каналу «Два Боковых» Башир заявил:
«Сиренко знает, как боксировать, как действовать в ринге. Он хорошо держит удар.
Сможет ли Сиренко победить Фьюри? Пока нет. А вот Уайта… У Диллиана уже пробита челюсть, он падал пару раз. Это немного другая история. Прямо сейчас Сиренко может побить Уайта».
Напомним, ранее Башир дал прогноз на потенциальный бой Усик – Фьюри.
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