Городничев признался, что словами «Усик стоит три копейки» хотел привлечь внимание зрителей
Экс-тренер Владимир Кличко: «Какой Уайлдер нахрен воин? Обосрался и проиграл позорно»
Сергей Городничев – о третьем поединке между Фьюри и «Бронзовым бомбардировщиком»
11 октября 12:20
Сергей Городничев / Фото - FacebookБывший член тренерского штаба Владимира Кличко, Сергей Городничев, в эфире YouTube-канала «Сергей Городничев» считает неуместной похвалу в адрес Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) после его досрочного поражения в третьем поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО).
«Я пролетел с прогнозом на бой Усик - Джошуа, но давайте посмотрим. А разве не пролетели люди, которые ставили на Уайлдера? Все были точно уверены, что сейчас Уайлдер выйдет и нокаутирует Фьюри. Ошиблись? Ошиблись. Я тоже ошибся и признаю это. А вот эти люди, которые кричат, не признают. Они начинают искать оправдание, выгораживать своего любимчика. Куда сейчас выгораживать Уайлдера? Какой он нахрен воин? Обосрался, извиняюсь за выражение, и проиграл позорно. Можно так сказать».
Напомним, накануне Фьюри нокаутировал американца Уалдера в 11-м раунде.