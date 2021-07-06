Экс-тренер Владимира Кличко: «Единственное, в чем Лома перезагрузился – стал развивать свою медийку»

Городичев отметил, что «Хай-Тек» начал неплохо себя продвигать

Василий Ломаченко / Фото: essentiallysports.com

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев в ролике на своем Youtube-канале отметил, как Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) перед боем с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) раскрепостился и стал лучше работать в медиа пространстве:



Ломаченко надо побольше общения, побольше на публике себя проявлять. На английском языке начал говорить. Вот тут он перезагрузился, стал больше медийным лицом – это правильно. Такие хейтеры, как мы, дают возможность Васе себя проявить. Поэтому он пришел к тому, что нужно больше быть на людях, не замыкаться в себе. Больше говорить, о себе рассказывать. Это хорошо, тогда ты будешь узнаваемой личностью. В тебе будут заинтересованы, и ты будешь продвигаться. Вот так вот сидеть в коморочке и смотреть со стороны – не работает, на американском рынке надо идти вперед и с песней.

Напомним, что реванш Ломы с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) в начале 2022 года может сорваться.