Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Башир считает, что возрастному украинцу нужно действовать как можно быстрее
20 мая 10:35
Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank
Экс-тренер бывшего лидера супертяжелого вес Владимира Кличко Джеймс Али Башир считает, что реванш экс-чемпиона мира в легком дивизионе Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) – рискованный шаг для украинца.
Напомним, что 26 июня Лома проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO)
Сейчас Арум дает Василию бой с Масаеши Накатани. Но никто не купит это, потому что мало кто верит, что Ломаченко вдруг проиграет. В ситуации с реваншем с Лопесом есть две стороны. Если Теофимо выиграет во второй раз и, возможно, даже нокаутом, то с Василием будет покончено.
Если выиграет Ломаченко, то он вернется на свое место. Но возраст начинает его поджимать. Так что ему сейчас нужно отдать все, что у него есть, и уходить. Потому что в таких весовых категориях держать себя в лимите дивизиона с возрастом все сложнее.
Али Башир также заявил о том, что Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира.
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