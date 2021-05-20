Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Экс-тренер бывшего лидера супертяжелого вес Владимира Кличко Джеймс Али Башир считает, что реванш экс-чемпиона мира в легком дивизионе Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) – рискованный шаг для украинца.



Напомним, что 26 июня Лома проведет поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 KO)

Если выиграет Ломаченко, то он вернется на свое место. Но возраст начинает его поджимать. Так что ему сейчас нужно отдать все, что у него есть, и уходить. Потому что в таких весовых категориях держать себя в лимите дивизиона с возрастом все сложнее.