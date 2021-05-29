Менеджер Уайлдера: «Команда Фьюри верит, что они смогут продолжить историю боя с Джошуа – стремимся сорвать это»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Городничев жестко проехался по экс-обладателю титула в хэвивейте
11:21
Уайлдер и Фьюри / Фото - denverpost.comУкраинский тренер Сергей Городничев, который отвечал в лагере Владимира Кличко за работу со спарринг-партнерами, в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
«Фьюри сильнее, чем Джошуа и Уайлдер. Он красавчик. Он мне нравится. Я боксеров люблю не только за технику, но и за то, как они ведут дела. Да, он клоун, но смотрите, как он все четко делает. Просто уничтожил этого Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей? Он получит еще раз. Фьюри его сожрал, вы что, не понимаете этого? Придумал там все про воду. Он ему просто скрутил голову до боя. Уайлдер обоср*ный, извиняюсь, что я так выражаюсь. Фьюри его схавал и до свидания. Вы посмотрите, как боксер выходит на бой. Я, например, сразу вижу, горит он или не горит, сожрали или не сожрали, образно говоря. Психологически Фьюри его подавил, вот Уайлдер и получил сразу. И что он прыгает, этот баскетболист?».
Напомним, Фьюри и Уайлдер подписали контракт на третий поединок. Боксеры выйдут в ринг 24 июля в Лас-Вегасе, США.