Экс-тренер Владимира Кличко: «Хижняк в финале пер, как танк, но бразильцу удался лаки-панч»

Городничев считает, что Александр не может боксировать иначе

Александр Хижняк / Фото: НОК Украины

Сергей Городничев, который ранее отвечал за работу со спарринг-партнерами в лагере Владимира Кличко, в эфире на своем Youtube канале высказался о финальном поединке средневеса Александра Хижняке на Олимпиаде-2020:



Естественно, поражение Хижняка стало неожиданным. Все вы знаете, Александр как танк пер вперед. Многие говорят, что нужно третий раунд просто отпрыгать, и он бы получил олимпийское золото. Но вы поймите – такого боксера остановить невозможно. Хижняк выбежал на третий раунд, побежал, побежал. И что мы увидели? Это был просто лаки-панч. Бразилец то ли с перепугу, то ли с разворота попал левым боковым и Александр упал.

Напомним, что Хижняк еще не решил, останется ли он в любителях, или пойдет в профи.