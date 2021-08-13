Хижняк: «Усик звонил даже, поздравлял, говорил, что я большой молодец»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Хижняк в финале пер, как танк, но бразильцу удался лаки-панч»
Городничев считает, что Александр не может боксировать иначе
09:04
Александр Хижняк / Фото: НОК Украины
Сергей Городничев, который ранее отвечал за работу со спарринг-партнерами в лагере Владимира Кличко, в эфире на своем Youtube канале высказался о финальном поединке средневеса Александра Хижняке
на Олимпиаде-2020:
Естественно, поражение Хижняка стало неожиданным. Все вы знаете, Александр как танк пер вперед. Многие говорят, что нужно третий раунд просто отпрыгать, и он бы получил олимпийское золото. Но вы поймите – такого боксера остановить невозможно.
Хижняк выбежал на третий раунд, побежал, побежал. И что мы увидели? Это был просто лаки-панч. Бразилец то ли с перепугу, то ли с разворота попал левым боковым и Александр упал.
Напомним, что Хижняк еще не решил, останется ли он в любителях, или пойдет в профи.
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