Усик: «Мне нравится, что Комми дружелюбно и уважительно относится к Ломаченко»
Экс-тренер Владимира Кличко назвал главный недостаток Комми в бою с Ломаченко
Сергей Городничев сделал прогноз на поединок в легком дивизионе
11:01
Ломаченко и Комми / Фото - badlefthookБывший член тренерского штаба Владимира Кличко, Сергей Городничев, на своем YouTube-канале спрогнозировал результат поединка между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывшем обладателем титула Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
«Комми – боксер возрастной, 34 года. Чувствуется, что он уже замедлился. Я посмотрел несколько его боев – скорость уже не та, движения замедленные, заднюю ногу тянет. Единственное – он бьет длинные удары, которые доходят до цели. Это хорошо, чувство дистанции у него осталось».
«Сказать, что он представляет какую-то угрозу для Василия Ломаченко – я не уверен. Может быть, в первых раундах на опыте и желании он что-то еще может показать, но в дальнейшем этот бой, по моему мнению, не продлится и десяти раундов. Скорее всего, Василий его нокаутирует, или угол Комми может отказаться от продолжения боя».
«Комми не сможет показать того класса и скорости, которые демонстрировал раньше. Я слышал, что вся Гана будет молиться за него, но думаю, что у него очень мало шансов победить в этом бою».
Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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