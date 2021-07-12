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Экс-тренер Владимира Кличко: «Усик как маленький ребенок – его за ручку водят, а он только просит денег»

Городничев не верит, что поединок украинца с Джошуа состоится
Бокс Профессиональный бокс
17:30
Экс-тренер Владимира Кличко: «Усик как маленький ребенок – его за ручку водят, а он только просит денег»
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Сергей Городинчев, который входил в тренерский штаб Владимира Кличко, заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что Александр Усик (18-0, 13 KO) является несамостоятельным:

Усик как маленький ребенок: его за руку водят, он сам ничего решить не может. Он только просит денег, а за что? Только у Чисоры выиграл, и все. Думаете, что Усик будет боксировать с Джошуа? Я не уверен, и это не факт.

То что там уже анонсируют – ну проанонсируют они, сделают они пресс-конференцию, и что опять получиться. Фьюри с Уайлдером что получилось? Так и здесь. Это такая игра, Хирн же не знает, как привлечь внимание, чтобы этот бой организовать.

Напомним, что Усик раскрыл секрет, как за короткое время успел трансформироваться в огромного супертяжа.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Сергей Городничев

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