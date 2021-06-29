Экс-тренер Владимира Кличко: «В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса шансов на победу не было бы»

Василий Ломаченко / фото - usatoday.com

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победит Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в реванше, если выйдет на поединок в такой же форме, как и на бой с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

Конечно, и мне, и вам всем хотелось бы увидеть этот поединок, потому что это был бы зрелищный бой. В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса, конечно, шансов на победу не было бы. Но так как в тот момент он погорячился, не залечил свое плечо и полбоя прогулял, то, естественно, мы увидели такой исход поединка».