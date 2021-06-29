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Экс-тренер Владимира Кличко: «В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса шансов на победу не было бы»

Сергей Городничев уверен, что украинец победит американца в реванше
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Экс-тренер Владимира Кличко: «В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса шансов на победу не было бы»
Василий Ломаченко / фото - usatoday.com

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победит Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в реванше, если выйдет на поединок в такой же форме, как и на бой с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

«Матч-реванш - это такой интересный момент, что я до конца еще не уверен, что он состоится. То, что папа Лопеса сказал: «Будет этот бой, мы готовы» - подождите, сейчас они продумают это все, эмоции спадут, они сядут за стол переговоров и будут этот поединок обсуждать.

Конечно, и мне, и вам всем хотелось бы увидеть этот поединок, потому что это был бы зрелищный бой. В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса, конечно, шансов на победу не было бы. Но так как в тот момент он погорячился, не залечил свое плечо и полбоя прогулял, то, естественно, мы увидели такой исход поединка».

Сергей Городничев прокомментировал досрочную победу Василия Ломаченко в бою с Масаеши Накатани.

Рене Тер Велде
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Теги

Ломаченко - Накатани Теофимо Лопес Сергей Городничев

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