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Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика

Джонни Нельсон считает, что самый большой враг Канело – сам он
Бокс Профессиональный бокс
19:36
Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Фото: Facebook Александра Усика

Бывший чемпион мира, а сейчас эксперт Джонни Нельсон предполагает, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) может вернуться в тяжелый дивизион, чтобы провести бой против Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО):

«Канело является самой большой угрозой для себя. Поднимаясь в крузервейт он может пытаться откусить больше, чем сможет проглотить. Меня как бывшего боксера тяжелого веса немного оскорбляет то, что этот маленький человек собирается подняться в этот дивизион. Любой стоящий крузер подумает: «Нет, это не пройдет».

Именно поэтому такой человек как Александр Усик может захотеть опуститься в весе и доказать это. Есть достаточно крузеров, как Макабу, которых можно побить. Но есть другие бойцы, которых Канело не сможет побить даже в течение миллиона лет. Самой большой угрозой Альвареса является он сам».


Напомним, Усик готов спуститься в крузервейт, но только при одном условии.                  

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Александр Усик Сауль Альварес

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