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Эксперт: «Усик побьет Джошуа в реванше»

Колин Харт советует AJ взять паузу
Бокс Профессиональный бокс
20:25
Эксперт: «Усик побьет Джошуа в реванше»
Фото: boxingscene.com

Топовый британский эксперт Колин Харт в интервью TalkSport выразил уверенность в том, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше побьет Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Уверен, Джошуа сейчас полон уязвимостей и слабых мест. Так что Усик вновь его побьет, если реванш состоится. А если так, то боя Джошуа против Тайсона Фьюри нам не видать. Я не промоутер Энтони, я не его менеджер. Но да, я бы посоветовал ему взять паузу, позволить Тайсону подраться с Усиком, а затем сразиться с победителем. Насколько я понял, Джошуа решил полностью сменить тренерский штаб и готовиться по абсолютно другой системе. Похоже, Робу Маккрекену указали на дверь. Но Джошуа уже за тридцать. Какие шансы научить старого пса новым трюкам?»

Колин Харт заявил, что не стоит ждать эффектного камбэка от Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Александр Усик - Энтони Джошуа

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