Эксперт: «Усик побьет Джошуа в реванше»
Эксперт: «В бою с Усиком весь тренерский штаб Джошуа облажался»
Колин Харт высказался о работе специалистов AJ
21:30
Фото: boxingscene.com
Топовый эксперт Колин Харт в интервью TalkSport высказался о работе тренерского штаба британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO)
«В бою с Усиком весь его тренерский штаб облажался. Я так и не понял, что там произошло. Не было твердой руки. Не было человека, который сказал бы Джошуа, как ему переломить ход схватки и что ему делать. Который дал бы ему дельный совет, вменяемую подсказку. Вместо этого все наперебой что-то говорили Энтони. Но он то ли не услышал их, то ли просто не смог ничего предпринять».
Колин Харт уверен в том, что Александр Усик в реванше побьет Энтони Джошуа.
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