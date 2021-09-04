Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа

Бой за три титула чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 25 сентября

Фото: Facebook Александра Усика

Букмекеры оценили вероятность досрочной победы украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) над чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На подобный исход можно поставить за коэффициент 7.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.