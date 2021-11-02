Эллерби: «Канело отдавал раунды Сондерсу и Ковалеву, так почему его не может победить Плант?»
Известный американский промоутер Леонард Эллерби считает, что чемпиону второго среднего веса (до 76.2 кг) Калебу Планту (21-0, 12 КО) по силам составить конкуренцию лидеру рейтинга «pound-for-pound», мексиканцу Саулю Альваресу (56-1-2, 38 KO).
Эллерби цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Конечно же, Калеб может победить! И я ожидаю, что именно это он и сделает. Да, я ожидаю, что Калеб Плант победит в этом бою. Он отличный боксер, и я не сомневаюсь в том, что он окажется на высоте. Порой возможность – это все, что необходимо.
Люди считают, что Канело не почувствует его, однако мне так не кажется. Бокс считается по раундам, и я видел, как у этого парня [Канело] забирали раунды. Почему вы считаете, что его нельзя победить? Флойд заставил его выглядеть так, будто он никогда не занимался боксом. Канело отдавал раунды и Сондерсу, и Ковалеву. Так почему этого не может сделать Калеб?».
Сауль Альварес сразится с Калебом Плантом 7 ноября в Лас-Вегасе. Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте. Начало – 07:00.