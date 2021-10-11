Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция

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Эмануэль Наваррете, Джоэт Гонсалес

16 октября в Сан-Диего (США) чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Эмануэль Наваррете (34-1, 29 KO) проведет поединок против Джоэта Гонсалеса (24-1, 14 KO).



Гонсалес в сентябре 2020-го провел последний бой и выиграл его у Мигеля Марриаги.

Наваррете в последнем поединке, который прошел в апреле 2021-го, выиграл техническим нокаутом у Кристофера Диаса.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.