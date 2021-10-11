Наваррете и Гонсалес высказались о своем поединке
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
XSPORT.ua представляет все основные моменты чемпионского боя
11 октября 22:25
Эмануэль Наваррете, Джоэт Гонсалес
16 октября в Сан-Диего (США) чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Эмануэль Наваррете (34-1, 29 KO) проведет поединок против Джоэта Гонсалеса (24-1, 14 KO).
Гонсалес в сентябре 2020-го провел последний бой и выиграл его у Мигеля Марриаги.
Наваррете в последнем поединке, который прошел в апреле 2021-го, выиграл техническим нокаутом у Кристофера Диаса.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.
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