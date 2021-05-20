Красюк: «Джошуа – воин, сильный парень. Он победил Владимира Кличко. Я не думаю, что он боится Усика»
Емельяненко за возвращение Кличко: «Пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса»
Александр и сам хочет драться в 45 лет
20 мая 14:44
Александр Емельяненко / Фото: RCC
Скандальный российский боец MMA Александр Емельяненко выступил за возвращение Владимира Кличко в бокс.
«Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса».
Напомним, ранее Кличко заявил, что он задумывается о возвращении в бокс.