«Разочарование». Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
«Ему постоянно тараторили, что он побеждает». Уоррен рассказал, что направило Джошуа на смену тренера после поражения от Усика
Глава Queensberry Promotions считает, что в углу с боксером должен общаться только один человек
2 ноября 23:02
Фрэнк Уоррен / Фото: sportsbugz.com
Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что не уверен, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет тренироваться под руководством нового тренера накануне реванша с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Очевидно, что он пересмотрел бой. И я уверен, что он переслушал, что ему говорили в углу. Я не могу вспомнить кто, но ему тараторили, что он все делает отлично и побеждает в бою. Теперь ему предстоит подумать, что ему нужно делать перед реваншем с Усиком. Если он считает, что ему нужно сменить подготовку и поменять людей в углу, он это сделает.
Я представитель старой школы, так что считаю, что у боксера должен быть один тренер. Должен быть всего один голос в углу. 3-4 человека с разными мнениями – это не по мне. Тот, кто тренирует бойца, и должен говорить в углу.
Тренер «Цыганского короля» заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.