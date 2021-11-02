«Ему постоянно тараторили, что он побеждает». Уоррен рассказал, что направило Джошуа на смену тренера после поражения от Усика

Глава Queensberry Promotions считает, что в углу с боксером должен общаться только один человек

Фрэнк Уоррен / Фото: sportsbugz.com Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что не уверен, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет тренироваться под руководством нового тренера накануне реванша с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Очевидно, что он пересмотрел бой. И я уверен, что он переслушал, что ему говорили в углу. Я не могу вспомнить кто, но ему тараторили, что он все делает отлично и побеждает в бою. Теперь ему предстоит подумать, что ему нужно делать перед реваншем с Усиком. Если он считает, что ему нужно сменить подготовку и поменять людей в углу, он это сделает. Я представитель старой школы, так что считаю, что у боксера должен быть один тренер. Должен быть всего один голос в углу. 3-4 человека с разными мнениями – это не по мне. Тот, кто тренирует бойца, и должен говорить в углу. Тренер «Цыганского короля» заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.

Олег Шумейко-младший