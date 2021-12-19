«Ему стоит задуматься о своем здоровье». У Фьюри рекомендуют Чисоре закончить карьеру

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Шейн Фьюри, брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью iFL TV поделился мнением о втором поединке между Дереком Чисорой (32-12, 23 KO) и Джозефом Паркером (30-2, 21 KO)



У всего есть свой срок жизни. Ему стоит задуматься о своем здоровье. Это ведь гребанный хэвивейт. Один удар может стоить многого. Но это Чисора – так что он вряд ли уйдет из бокса.