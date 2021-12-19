Так Дерека не избивали ни Кличко, ни Усик. Хайлайты боя Паркер – Чисора II
«Ему стоит задуматься о своем здоровье». У Фьюри рекомендуют Чисоре закончить карьеру
Брат Тайсона признался, что Дерек – его любимый боец
18:25
Фото: Matchroom
Шейн Фьюри, брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью iFL TV поделился мнением о втором поединке между Дереком Чисорой (32-12, 23 KO) и Джозефом Паркером (30-2, 21 KO)
В любом другом поединке я бы болел за Чисору. Но Паркер – часть семьи Фьюри. У Дерека яйца, как у Кинг Конга. Я думаю, что ему стоить повесить перчатки на гвоздь. Он любимый боксер британцев в данный момент, и мой в том числе, был очень успешен по ходу всей карьеры, у него все в порядке с деньгами.
У всего есть свой срок жизни. Ему стоит задуматься о своем здоровье. Это ведь гребанный хэвивейт. Один удар может стоить многого. Но это Чисора – так что он вряд ли уйдет из бокса.
Напомним, что Чисора пообещал вернуться в ринг летом.