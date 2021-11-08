«Гимн Украины звучал на грандиозном первенстве». Захареев прокомментировал победу на чемпионате мира
Энди Крус – лучший боксер чемпионата мира-2021. Он получил Кубок Вэла Баркера
Кубинец завоевал золото в весовой категории до 63,5 кг
07:37
Энди Крус / Фото - TwitterAIBA (Международная федерация бокса) на своем официальном сайте назвала кубинца Энди Круса лучшим боксером чемпионата мира-2021 среди мужчин. Он получил Кубок Вэла Баркера.
Крус стал триумфатором планетарного форума в весовой категории до 63,5 кг.
Отметим, что кубинец является трехкратным чемпионом мира (2017, 2019, 2021) и двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019). На Олимпийских Играх-2020 он выиграл золото в весовой категории до 63 кг.
Напомним, 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира в весовой категории до 71 кг.