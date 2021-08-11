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Энди Руис ведет переговоры о бое с бывшим чемпионом мира
Мексиканец вернется в ринг в октябре
19:24
Фото: Marca
Известно, кто может стать следующим соперником бывшего обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энди Руиса (34-2, 22 КО), сообщает Boxingnews24.
Команда мексиканца ведет переговоры с экс-чемпионом мира Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО). Планируется, что бой состоится в октябре.
Напомним, Руис – второй номер рейтинга WBC. В случае победы над Мартином, он сможет требовать триумфатора боя Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.