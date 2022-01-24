В команде Спенса объяснили, почему бой с Кроуфордом никогда не состоится
Эннис: «Я бы сосредоточился на корпусе в бою со Спенсом»
Американский нокаутер поделился планом на потенциальный поединок с соотечественником
17:35
Джарон Эннис / фото - boxingscene.com
Восходящая звезда полусреднего веса Джарон Эннис (28-0-0, 26 KO) в интервью Blue Blood Sports TV поделился своим мнением о потенциальном поединке с обладателем титулов WBC/IBF Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).
«Спенс идет вперед, прячась за высоким блоком, поэтому я бы сосредоточился на корпусе. Никто еще не отбивал ему корпус. Кто делал это? Я бы стал первым, кто сделал на этом акцент.
Я такой же большой, как и он. И я бы смог столкнуть его. Обычно я разбираю парней за первые тридцать секунд. Как только я вижу соперника, то сразу же понимаю, что он собирается делать, как он двигается и как он бьет».
Дерек Эннис, отец Джарона Энниса, считает, что его сын мог бы стать следующим соперником Теренса Кроуфорда (38-0-0, 29 KO).
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