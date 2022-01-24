Эннис: «Я бы сосредоточился на корпусе в бою со Спенсом»

Джарон Эннис / фото - boxingscene.com

Восходящая звезда полусреднего веса Джарон Эннис (28-0-0, 26 KO) в интервью Blue Blood Sports TV поделился своим мнением о потенциальном поединке с обладателем титулов WBC/IBF Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).

Я такой же большой, как и он. И я бы смог столкнуть его. Обычно я разбираю парней за первые тридцать секунд. Как только я вижу соперника, то сразу же понимаю, что он собирается делать, как он двигается и как он бьет».