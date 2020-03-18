Хирн рассказал, когда и где могут подраться Джошуа и Фьюри
Энтони Джошуа показал актуальную форму
Британец продолжает подготовку к поединку с Фьюри
18 марта 23:00
Энтони Джошуа / фото - fightnews.info
Чемпион WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) продолжает поддерживать форму в преддверии подготовки к следующему бою и время от времени делится с фанатами фото- и видеоматериалами в социальных сетях.
Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где могут подраться Джошуа и Фьюри.