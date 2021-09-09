«С Богом, Украина с тобой!» Редкач поддержал Усика накануне боя с Джошуа
«Энтони, как ты?» В команде Усика напомнили Джошуа, что украинец идет за его поясами
Александр Красюк разместил в своем Instagram забавное видео
08:35
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Чуть больше чем через две недели супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) подерется за четыре пояса
«королевского» дивизиона с Энтони Джошуа
(24-1, 22 KO).
Промоутер украинца Александр Красюк в истории своего Instagram опубликовал веселое видео «звонка» Усика британцу:
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.