Тренер экс-соперника Кличко и Усика назвал лучшего супертяжа современности
Эпатажный украинец раскритиковал Усика – предложил драться с Ломаченко и напомнил, как его «пиз****л» легковес
Очередной выпад от Редкача на соотечественника
10 января 20:02
Фото: LomUs
Эпатажный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Instagram жестко раскритиковал Александра Усика (19-0, 13 KO) за желание принять поединок с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO):
Юсик. Хули тебе Канело, давай уже с Кумом (Василием Ломаченко – XSPORT). Вес 20 кг вниз, 20 кг вверх – роли не играет. Или давай с Беринчиком – знаю Ден Усика пизд****л, звезды ловил на сборах, к гадалке не ходи. Хорошо помню, в любителях дело было.
Усик в который раз стал главным героем для фанатов бокса.