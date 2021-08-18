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Эпичное промо к бою Усик – Джошуа от Sky Sports
Поединок состоится 25 сентября
17:59
Фото: Sky Sports
Sky Sports опубликовал промо к бою чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.
Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.