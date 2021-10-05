Еще без рассечения и поясов. Шикарные фото Усика перед триумфальным боем с Джошуа

Украинец после поединка с британцем стал чемпионом мира в двух весовых категориях

Александр Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александр Усик (19-0, 13 KO) победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вписал свое имя в историю мирового бокса.



Instagram аккаунт LomUs разместил феноменальные кадры украинца в день поединка с британским гигантом:

Напомним, что Усик обещает Джошуа показать себя еще лучше во втором поединке и уже без всякого стеснения говорит о поединке за статус абсолютного чемпиона «королевского» дивизиона.