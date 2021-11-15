Чисора: «Не считаю, что третий бой Фьюри – Уайлдер был лучшим в истории супертяжелого веса»
Еще бы подсушиться. Чисора показал свою форму за месяц до боя
Дереку предстоит реванш с Паркером
22:43
Дерек Чисора / Фото: WorldNewsEra
Опытный британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 KO) готовится к реваншу с новозеландским экс-чемпионом мира Джозефом Паркером (29-2, 21 KO). Фото актуальной формы бойца опубликовал Instagram промоутерской компании Matchroom Boxing.
Отметим, что второй бой Чисоры и Паркера состоится 18 декабря в Манчестере.
Напомним, ранее Чисора заявил, что Энтони Джошуа в реванше выиграет у Александра Усика.