19 летний украинец Захареев вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2021
Еще два украинца вылетели из чемпионата мира
В 1/8 финала Петров и Папакин уступили единогласным решением судей
17:30
де Оливейра и Петров / Фото: XSPORT
В дневной сессии 1/8 финала чемпионата мира по боксу поединки провели два представителя Украины.
В дивизионе до 67 кг Виктор Петров проиграл бразильцу Вандерсону де Оливейре единогласным решением судей – 27:29, 26:30, 26:30, 26:30, 27:29.
В весовой категории до 75 кг Иван Папакин уступил единогласным решением судей представителю Таиланда Вирапону Джонгджохо 0:5 (27-30, 27-30, 27-30, 28-29, 27-30).
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