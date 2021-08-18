Еще несколько редких фото из тренировочного лагеря Усика перед боем с Джошуа

Украинский боксер поработал на груше

Фото: Facebook Александра Усика

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Команда Усика практически не показывает, что происходит в тренировочном лагере украинца, однако иногда сам Александр публикует некоторые фотографии со своих занятий:

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры практически не говорят об этом поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что он уверен в победе Усика. Эдди Хирн же выражает противоположную точку зрения.

Напомним, букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.