Эпичное промо к бою Усик – Джошуа от Sky Sports
Еще несколько редких фото из тренировочного лагеря Усика перед боем с Джошуа
Украинский боксер поработал на груше
18:11
Фото: Facebook Александра Усика
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Команда Усика практически не показывает, что происходит в тренировочном лагере украинца, однако иногда сам Александр публикует некоторые фотографии со своих занятий:
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры практически не говорят об этом поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что он уверен в победе Усика. Эдди Хирн же выражает противоположную точку зрения.
Напомним, букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.