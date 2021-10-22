Ломаченко – первый в обновленном рейтинге WBC. Но обладатели поясов организации не хотят боя с украинцем
Еще один странный спарринг-партнер Комми накануне боя с Ломаченко
Экс-чемпион тренируется с боксером первого полусреднего веса
11:15
Ричард Комми / Фото: boxingscene.com
Мы уже рассказывали, что выбор спарринг-партнеров у Ричарда Комми (30-3, 27 KO) накануне боя с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) весьма специфический.
Он точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем.
На сей раз ганец провел тренировку с бойцов из следующей весовой категории – Алексом Варгасом (11-0, 4 KO), который выступает в первом полусреднем весе.
Всегда классные раунды (спарринга).
Ломаченко – первый в обновленном рейтинге WBC. Но обладатели поясов организации не хотят боя с украинцем.