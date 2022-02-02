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Еще один сын Кости Цзю дебютирует в профессиональном боксе
Боксер проведет поединок в родной Австралии
02 февраля 19:38
Никита Цзю
Австралийский боксер Никита Цзю (0-0), являющийся сыном легендарного боксера Кости Цзю
и младшим братом проспекта среднего веса Тима Цзю, 2 марта в Брисбене дебютирует в профессиональном боксе. Об этом сообщил портал BoxingScene.
24-летний Ник Цзю проведет 6-раундовый бой с непобежденным соотечественником Аароном Сталом (2-0-1, 0 КО).
Отметим, что Ник начнет карьеру в первом среднем весе, где выступает его брат.
В рамках шоу состоится отборочный бой по версии IBO между известным австралийским боксером Дэннисом Хоганом и Уэйдом Райаном.
Напомним, ранее сообщалось, что Тим Цзю помогает готовиться к бою бойцу UFC Роберту Уиттакеру.