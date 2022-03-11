«Если не хотите изоляции, будьте как украинцы». Владимир Кличко вспомнил россиянам все грехи и призвал к действию

Пришло время взглянуть правде в глаза

Фото: Instagram

Экс-чемпион мира Владимир Кличко в своем Instagram выступил с пламенной речью о российском народе, который является такими же соучастниками зверств на территории Украины, как и солдаты армии рф:



Гимнаст Илья Ковтун также считает, что события в Украине позволяют взглянуть гражданам страны-агрессоры на то, кем является их власть.