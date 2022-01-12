«Если нокаутирую его, то год не смогу уснуть». Мейвезер подписался на очередной позор – подерется с очередным блогером

Когда казалось, что хуже Логана Пола уже не будет

Рашид Бельхаса или Money Kicks / Фото - thenationalnews.com

Не опять, а снова. Очередной блогер угрожает Флойду Мейвезеру: «В мире нет ни одного человека, которого я бы боялся». Это слова Money Kicks, инфлюенсера, который должен подраться с легендарным боксером.

Флойду скоро исполнится 45 лет, он уже давно на пенсии, но сейчас ведет переговоры о возвращении в ринг в следующем месяце. Его соперником должна стать интернет-знаменитость, которая на 25 лет моложе.

Рашид Бельхаса, или, как он более известен, Money Kicks (Money – деньги, Kicks – удары ногами) – это ютубер из Дубая, который известен тем, что выставляет напоказ свой роскошный образ жизни.

И в интервью Sky Sports он подтвердил, что сейчас его команда на финальной стадии переговоров по бою с Мейвезером. Это будет настоящий поединок, рассчитанный на 8 раундов. Он должен пройти в Дубае на вертолетной площадке отеля Бурдж-эль-Араб. И Money Kicks верит в свои силы:

«Я вырос со львами – в мире нет человека, которого я бы боялся. Меня не напугает ни один человек».

На прошлой неделе Мейвезер уже дразнил своих болельщиков этим боем, когда говорил:

«Money Kicks делает большие вещи, мне понравилось то, что я увидел».

Ютубер рассказал, как вообще дошло до того, что он может подраться с Флойдом:

«Я никогда и подумать не мог, что получу возможность побоксировать с Мейвезером. Он лучший боксер всех времен. Когда я мыл маленьким, то собирал его кепки The Money Team. Но команда Мейвезера связалась с моей командой, и мы подумали: «Этого не может быть!» В тот же день мы встретились, и я увидел, как Флойд сказал: «Я хочу подраться с Рашидом». Он серьезно. Это честь, что он бросил мне вызов. Я подумал: «Это будет большое событие».

Видео как Money Kicks проверял пресс Фрэнсиса Нганну:

Money Kicks, которому 20 лет, вдохновился боем KSI и Логана Пола, которые, фактически, запустили тренд на бокс среди ютуберов.

С тех пор Рашид организовал два вечера бокса в Дубае, которые возглавили его бои. И, конечно же, он одержал в них две победы. Блогер рассказал, как настраивается на следующий поединок:

«Мейвезер слишком быстрый. Мне нужно держаться на ближней дистанции и просто безумно работать по нем. Я не обманываю себя. Выйти с ним в ринг – это честь. Я попытаюсь сделать все, на что способен. Ты никогда не знаешь наперед – любой удар может быть точным, а у меня они еще и сильные. Что если он недооценит меня? Удар может прилететь. И тогда все, что угодно, может произойти. Я намного выше его. Я выйду на этот бой. Каждый день я учусь новому. Я все еще молод, но я становлюсь все лучше и лучше».

Видео боя Money Kicks:

После того, как Мейвезер ушел из бокса в 2017 году с невероятным рекордом 50-0, он несколько раз выходил в ринг ради выставочных боев.

Он побил Тенсина Насукаву и, не так давно, прошел все восемь раундов с Логаном Полом. Бельхаса остался впечатлен:

«Логан сделал историю. Весь мир говорил об этом поединке. Он уже дал мне несколько советов, как боксировать с Мейвезером. Сказал мне много двигаться, потому что Флойд – это быстрый парень с невероятным опытом. Если я нокаутирую его, то целый год не смогу уснуть».

Money Kicks планирует продолжить свою карьеру и после боя против Мейвезера в следующий месяц.

У него в планах четыре поединка: по Саудовской Аравии и Лондоне. В этот период он должен провести профессиональный дебют против какой-то другой звезды социальных медиа, а потом подраться с каким-то опытным боксером.

Песня Money Kicks, в которой, кажется, он сам не смел ни строчки:

«Люди думают, что у меня крыша поехала, потому что боксировать в Лондоне – это большое событие. А здесь в Дубае, это еще молодая сфера. Люди думают, что я профессиональный боец. Они сходят с ума, когда меня видят. Все называют меня дубайским Мейвезером!»

Как видите, этот Рашид гордится собой. Для него честь побоксировать с Мейвезером. Ну а для Флойда, судя по всему, это просто очередной легкий способ заработать денег. Кажется, даже излишне легкий. Но, как говорится, сначала ты работаешь на чековую книжку, а потом она работает на тебя.

Есть хоть какой-то интерес смотреть их бой? Только отвечайте честно.