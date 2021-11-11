«Если скажу, что были на 100% уверены в золоте Захареева, то это будет неправда». Победа 19-летнего боксера удивила многих

Исполнительный директор ФБУ – о триумфе в Белграде

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Юрий Захареев с золотом чемпионата мира / Фото - AIBA

В 19 лет ему удалось выиграть чемпионат мира по взрослым. Эта победа Юрия Захареева впечатлила и удивила многих. В частности, и исполнительного директора Федерации бокса Украины Донатаса Пискуна:

«Если я скажу, что мы были на 100% уверены в том, что Юра вернется с золотой медалью, это будет неправда. Нельзя быть уверенным в золотой медали. Мы рассчитывали на каждого из наших ребят. Все ребята показали достаточно хороший уровень бокса, но где-то чего-то не хватило. В Юру всегда очень верила его команда. Юра действительно удивил. Это уникальный спортсмен, уникальный боксер. В таком возрасте выиграть чемпионат мира. Вы все видели его поединки, все следили. Он действительно совершил безумный поступок».

Полное интервью Юрия Захареева и Донатаса Пискуна смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.