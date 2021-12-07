«Если ты не можешь побить Усика, то что делать с Фьюри?» Хэй уверен, что Джошуа должен нокаутировать украинца в реванше

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях верит, что соотечественник проведет работу над ошибками

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: republicworld.com Бывший чемпион мира Дэвид Хэй в интервью iFL TV заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен справиться с Александром Усиком (19-0, 13 KO), которого ранее и Дерек Чисора (32-11, 23 KO) побил (по мнению британца):

Если ты не можешь побить Усика, то как ты справишься с Фьюри? У тебя в соперниках крузер, который с трудом побил Чисору. По правде говоря, я увидел там победу Дерека. Так что Джошуа должен вновь показать себя и вернуть пояса. Как он сделал с Руисом. Был ли там промежуточный бой? Нет, он нашел ключ к победе, и сделал это издевательски просто. Я думаю, что у него был неправильный план на бой с украинцем. И я надеюсь, что Энтони понимает, что он может показать себя в разы лучше, чем в первом бою. Как только он сделает все правильно, Усик будет нокаутирован, а AJ будет с титулами и бое за «абсолюта». Хэй не видит смысла отказываться от боя с украинцем из-за денег – ведь он и так богач.

Олег Шумейко-младший